Condutores ficam revoltados com multas

Neve imobiliza carros no Reino Unido mas a Polícia não pára.

03:30

A neve tem caído com força no Reino Unido.



Muitas ruas ficaram intransitáveis e alguns carros viram-se bloqueados pela neve.



Ora, qual não foi o espanto dos condutores quando chegaram às viaturas e tinham sido presenteados com... multas de 55 euros.