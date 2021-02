O congressista do Minnesota Tom Emmer provocou gargalhadas ao aparecer numa videoconferência de cabeça para baixo. "É alguma metáfora?", pergunta alguém.



Emmer responde que não sabe tirar o filtro do Zoom, pelo que se ouve o comentário: "Ao menos não és um gato", alusão a um vídeo viral na internet, em que um advogado do Texas se viu transformado em felino numa videoconferência.