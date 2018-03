Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Conhece a mãe da namorada e descobre que já fez sexo com ela

Jovem de 27 anos nem queria acreditar quando foi apresentado à mulher de 46 anos.

09:03

Um homem britânico de 27 anos confessou numa carta enviada ao jornal The Sun que já fez uma 'ménage à trois' com a mãe da própria namorada, algo que veio a descobrir da forma mais inesperada.



Juntos há cerca de três meses, o casal decidiu ir mais longe na relação e conhecer as respetivas famílias. Ao início, tudo parecia um encontro casual, no entanto, o homem fez uma descoberta insólita.



"Eu não queria acreditar quando fui apresentada à mãe dela e percebi como nos tínhamos conhecido antes. Uma noite eu estava numa discoteca com um amigo e conhecemos aquela mulher linda de 46 anos. Dançámos e falámos com ela a noite inteira", conta.



A mulher, que estava acompanhada por um grupo de amigas, acabou por ficar sozinha quando estas se foram embora. Rapidamente se juntou aos dois rapazes, convidando-os para o seu quarto de hotel. "Bebemos bastante e acabámos por nos envolver os três sexualmente. Foi incrível, sentimos-nos uns sortudos. Nunca mais a voltei a ver...até agora ", recorda.



Atónito, o jovem nem queria acreditar quando a namorada, de 22 anos, lhe apresentou a mãe. "Apesar de tudo, eu penso que ela não se lembre de mim. Mas de qualquer forma é uma situação super complicada. Não quero acabar com a minha namorada mas é muito difícil ter de conviver com as duas ao mesmo tempo", lamenta.