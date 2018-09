Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Construtor envergonha cliente caloteiro

Estratégia para receber pagamento de uma obra.

02:30

Um construtor britânico envergonhou um cliente com pagamentos em atraso de uma forma muito original e invulgar.



Colocou uma grande fotografia do cliente num outdoor publicitário em Birmingham, acompanhada das frases: "Este é o Dave. O Dave não pagou um trabalho que eu terminei há seis semanas. Não sejas como o Dave. Eu também tenho contas para pagar!".



Será que, com a exposição de que foi alvo, o Dave vai finalmente pagar aquilo que deve?