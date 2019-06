O incidente terá ocorrido num shopping na cidade de Dongguan, quando a mãe da menina estava com as mãos todas ocupadas com os irmãos mais novos da menina. A mãe carregava uma criança e empurrava outra num carrinho quando a menina viu uma oportunidade para fazer das suas.

Uma menina de três anos ficou presa numa máquina de brinquedos quando tentava alcançar um boneco, na China.Não se sabe como conseguiu entrar mas, tendo em conta que o boneco cobiçado era um Pikachu, talvez tenha adquirido alguns dos poderes da personagem...

A criança, que permaneceu calma, passou 30 minutos presa na máquina com peluches do Pikachu. Felizmente, o dono da loja chegou com a chave da máquina, libertando a menina.