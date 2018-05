Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Criança de três realiza fuga de casa ousada

Momento foi capturado em vídeo.

01:30

Quem tem filhos sabe que comprou sarilhos! Que o diga o pai de Austin Gilbert, de três anos, que aproveitou uma curta desatenção parental para realizar uma fuga ‘artística’.



Um vídeo mostra o momento em que Austin, imitando um verdadeiro profissional do contorcionismo, passa entre as grades do portão do jardim e corre para a rua.



É caso para dizer que Austin não nasceu para ficar em casa...