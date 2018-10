Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Criança ‘multada’ por polícia em Inglaterra

Regras de trânsito são para cumprir.

01:30

As regras de trânsito são mesmo para todos, incluindo os mais pequenos...



Pelo menos em Dorset, Inglaterra, onde uma menina andava a passear com o pai no seu carro de brincar quando foi mandada parar por um polícia bem disposto que a ‘multou’ por circular em cima do passeio.



O pai registou o momento insólito e captou a admiração da criança.