Partilha nas redes sociais permite recuperar boneco.

Decidiu então tirar uma foto e partilhá-la nas redes sociais, conseguindo voltar a reunir a criança com o peluche.

Uma menina americana ficou inconsolável por ter perdido o seu leão de peluche durante uma caminhada na montanha com a família, no Oregon.Audrianna Flores, de sete anos, partilhou a infelicidade com Holly Spamank, que caminhava no sentido oposto.Sensibilizada, esta manteve-se atenta e acabou por encontrar o boneco mais à frente.