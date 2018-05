Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Criança sopra e sopra para apagar a vela

Americano ansioso por uma dentada no bolo de anos.

Um menino estava tão ansioso por comer o bolo do seu segundo aniversário que até lhe faltou o fôlego para apagar a vela.



Soprou, soprou e soprou mas sem sucesso. Depois de várias tentativas falhadas, Sawyer acabou por desistir e tentou comer o bolo mesmo com a vela acesa.



Os pais impediram-no e a criança teve de soprar até apagar a vela.



No final, a recompensa deve ter sabido melhor!