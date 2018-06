Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Criança ultrapassa barreira de segurança de piscina

Pais estão a ponderar processar a empresa responsável pelo produto.

01:30

É suposto ser um sistema ‘à prova de crianças’, mas um menino de apenas dois anos mostrou que, com perseverança e alguma força de braços, é fácil ultrapassar uma barreira de segurança que visa impedir os pequenos traquinas de subirem as escadas da piscina do quintal.



Os pais estão indecisos entre processar a empresa que vendeu a grade de segurança ou... instalar arame farpado.