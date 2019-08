Crianças inventam limpa-pára-brisas inovador para carro antigo

Um homem foi filmado, na Turquia, a conduzir um carro antigo com os dois filhos sentados no banco de trás, a puxarem duas cordas amarradas às escovas do limpa-pára-brisas.



Como estava a chover e o mecanismo estava avariado, o condutor e as crianças tiveram de encontrar uma solução alternativa para conseguir ver a estrada.