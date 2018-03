Criticada por mascarar o filho de zombie no primeiro aniversário

Fotografias partilhadas no Facebook foram consideradas “nojentas” e “ofensivas”.

Amy Gebert decidiu ser irreverente ao planear uma sessão fotográfica com um tema apocalíptico para celebrar o primeiro aniversário do filho, Phoenix. Orgulhosa do resultado, a norte-americana partilhou o produto no Facebook mas foi bastante criticada pelas restantes mães.

A mãe do bebé decidiu trocar os habituais balões e roupas de gala por uma floresta, bolo em forma de cérebro e vestir a criança com roupas rasgadas e ‘ensanguentadas’ com tinta para colorir bolos.

Phoenix comportou-se como um verdadeiro modelo e, orgulhosa das fotografias, a mulher decidiu partilhar o produto final num grupo dedicado a pais.

Os comentários não foram os que Amy esperava. Os cibernautas demonstraram-se "chocados" com o cenário e indumentária da criança. "Isto é tão ofensivo para todas as mulheres que perderam os seus filhos" e " É completamente nojento colocar uma criança nesse cenário", foram alguns dos comentários.

Amy removeu as fotografias, mas fez questão de explicar as razões da sua escolha.

De acordo com o Mirror, a mulher contou que Phoenix nasceu no dia de Halloween. Durante 12 minutos não deu sinais de vida e quando o médico se preparava para declarar o óbito, o bebé começou a chorar.

O menino ficou afastado da mãe durante três dias, devido a problemas graves de saúde, e é apelidado de ‘zombie’ pelos pais devido aos longos minutos em que permaneceu morto.