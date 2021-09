Entusiasmados pelo tamanho de um crocodilo, um grupo de amigos da Florida, nos Estados Unidos, decidiu usar um drone para captar imagens mais próximas do réptil.O animal não gostou e abocanhou o drone com um salto impressionante.O momento também foi captado por um telemóvel e partilhado por milhares de pessoas nas redes sociais, entre elas, Sundar Pichai, o CEO do Google.