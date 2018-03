Curiosidade de gato liberta ‘prisioneiro’

Vídeo surpreendente filmado no Vietname.

01:30

A curiosidade dos gatos, quando associada ao engenho e à ‘solidariedade’, pode ter resultados inesperados. É o caso do gato deste vídeo filmado no Vietname.Ao ouvir miados de outro felino atrás de uma porta, vai ver o que se passa e dar uma ajuda. Põe-se nas patas traseiras e, apesar da falta de polegares oponíveis, agarra a maçaneta com as patas da frente, roda-a e liberta o ‘primo’ que estava aprisionado.