Solidariedade canina.

02:30

O melhor amigo do Homem também sabe ser amigo do semelhante. Em San Luis Potosí, no México, um pastor alemão deu uma pata amiga a um cachorro que ficou preso ao tentar passar uma grade Primeiro, o ‘irmão mais velho’ parece acariciar o cachorro para o acalmar mas, por fim, com um empurrão da pata, ajuda-o a passar para o seu lado do muro.