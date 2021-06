Uma deputada foi expulsa do Parlamento na Tanzânia por usar calças "demasiado justas".A denúncia contra Condester Sichwale foi feita por um deputado do próprio partido, que a acusou de usar roupas "pouco modestas". O Presidente do Parlamento concordou e mandou Sichwale "vestir-se de forma apropriada".O caso gerou revolta, com os deputados a serem acusados de sexismo.