Descobre cadáver de homem assassinado pela mulher ao plantar batatas

Durante a investigação, a polícia descobriu restos mortais pertencentes a outras pessoas.

16:15

Um homem estava a plantar batatas no quintal de casa quando descobriu um cadáver. Ao expor a situação à mulher, este descobriu que os restos mortais pertenciam ao ex-marido desta, que o assassinou há vinte anos atrás. O caso ocorreu na localidade de Luzino, na Sibéria, Rússia.



"Não te preocupes! É o meu primeiro marido", desvendou a mulher quando confrontada com a situação. Esta ainda pediu ao atual marido para esquecer o assunto e não contar nada a ninguém. No entanto, o homem decidiu não realizar o pedido da mesma e dirigiu-se às autoridades locais.



Segundo a mulher, de 60 anos, tudo aconteceu depois de o ex-marido ter chegado a casa bêbado, fator que o terá tornado violento. Os dois terão discutido e esta matou-o utilizando um machado.



Durante as investigações criminais, a suspeita ficou em prisão domiciliária de forma a não atrapalhar as mesmas.



Para além da autopsia que revelou que o homem, 52, foi desmembrado, a polícia ainda encontrou restos mortais pertencentes a outras pessoas.



"Pelo simples facto de plantar batatas pode ter salvo a própria vida", afirmou um vizinho do casal.