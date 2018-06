Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Descobre que a noiva fez sexo com três homens na despedida de solteira

Noivo descobriu e-mails trocados com os amantes e percebeu que a futura mulher fez sexo desprotegido.

10:37

Um homem de 31 anos revelou numa carta anónima enviada à coluna sentimentalista do The Sun que descobriu que a noiva o traiu com três homens durante a despedida de solteira, em Lanzarote, na França.



O casal, junto há quatro anos, estava a 15 dias de se casar quando o britânico, perplexo, descobriu tudo. "Um dia, quando ela já tinha regressado de Lanzarote eu encontrei o tablet dela em cima da mesa da cozinha e vi que ela tinha seis e-mails por ler. Como temos por hábito ler as mensagens um do outro achei que ela não se iria importar e tentei abrir a caixa de correio, que tinha palavra passe. Depois de algumas tentativas consegui entrar e fiquei congelado quando li o que li", conta o homem.



Quando se apercebeu de que a mulher tinha feito sexo com três homens diferentes, o noivo nem podia acreditar. "Dois deles foram apenas casos de uma noite mas ela continuava a trocar e-mails com um terceiro. Li também mensagens entre ela e a melhor amiga onde ela dizia que tinha tido sexo desprotegido com o primeiro e que por isso tinha de tomar a pílula do dia seguinte", explicou na carta.



Destroçado, o homem não sabe o que fazer uma vez que a mulher não lhe dá sinais visíveis de que esteja arrependida do que fez. "Ela escreveu nas mensagens que 'o que acontece em Lanzarote fica em Lanzarote' e voltou ainda mais feliz do que antes, para além de que o sexo entre nós está melhor do que nunca", termina.