Descobre que está grávida do mesmo homem que a melhor amiga

Jovem de 22 anos fez sexo com o primo da amiga, com quem esta também se envolveu.

Uma mulher britânica está a viver uma situação constrangedora, ao descobrir que está grávida do mesmo homem que a melhor amiga, que é nada mais nada menos, do que o primo desta.



"A minha amiga andava a sair com um rapaz mas de repente ele terminou tudo com ela. Ela ficou muito triste e então eu achei que devia combinar uma saída de mulheres com outras amigas para a animar", começa por contar a jovem de 22 anos.



Tudo parecia correr normalmente, quando a jovem avista um homem charmoso e atraente a entrar no bar onde estas estavam. "Qual não é o meu espanto quando ele se dirige à minha melhor amiga e a abraça. Fomos apresentados e foi então que eu descobri que ele era o primo dela", adianta.



O ritmo da noite prosseguiu com uns quantos copos de álcool à mistura. A uma certa altura, a jovem apercebeu-se de que a amiga e o primo tinham saído durante uns instantes do bar, alegadamente para fumar um cigarro.



"Ela regressou e contou-nos mais sobre a vida dele. É um homem de 30 anos e ela diz que o idolatrava quando era mais nova mas que ele é daquele tipo de homens que nunca assentou com nenhuma mulher. No dia seguinte ele pediu-me em amizade no Facebook e convidou-me para um encontro", recorda.



Convicta de que não fosse existir qualquer problema em relação à melhor amiga, a jovem decidiu aceitar e os dois encontraram-se numa coffee shop. Na noite seguinte voltaram a estar juntos e acabaram a fazer sexo no apartamento do homem de 30 anos.



"O único problema foi termos feito sexo sem preservativo. De loucos, eu sei, mas fui apanhada no calor do momento e não consegui pensar em nada", assume. Nos tempos que se seguiram, a mulher decidiu afastar-se do homem para que o caso não evoluísse.



"Um dia depois do trabalho eu e a minha melhor amiga fomos beber um copo e ela confessou-me que tinha feito sexo com o primo naquela noite no bar e que agora estava grávida dele", recorda.



Assustada, a jovem pensou na possibilidade de poder também estar grávida e decidiu fazer um teste que confirmou as suas suspeitas. "Só pode ser dele, não estive com mais ninguém. Não sei o que fazer neste momento", afirma.