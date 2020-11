Desenha pénis gigante em terreno agrícola para protestar contra Governo

Um protesto, no mínimo, "invulgar". Um homem decidiu desenhar um pénis gigante no seu campo de cultivo de soja, na Ilha do Príncipe Eduardo, no Canadá, para protestar contra o Governo federal.





Aquilo que começou por ser um simples círculo de cultivo, tornou-se, 18 meses depois, numa figura de 243 metros, virada de propósito para a capital, Ottawa. "O governo não parece ter muitos planos para os próximos quatro anos e para as eleições", admitiu Jamie Rix, proprietário do terreno desde 2009 e autor da "obra". A imagem é já visível do espaço, mas muitos populares da zona desconheçam a sua existência.



"Agora que está no Google Maps podia ajustá-lo para parecer-se mais com uma pista. Talvez alguém aterre lá em caso de emergência", admitiu Rix.