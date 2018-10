Desenho de "galo com calças" do século XVIII faz furor na Internet

Há mais de 200 anos, um aluno de 13 anos rabiscava o seu caderno. A sua falta de atenção tornou-se um fenómeno em 2018.

"Havia algo que não estávamos à espera de ver. Richard vestiu um par de calças numa um galo do século XVIII", acrescentou.



A imaginação de Richard Baele até chamou a atenção de JK Rowling, autora de Harry Potter, classificando estes desenhos como "verdadeiramente maravilhosos". E prometeu estar a fazer "as aventuras de um galo que usa calças".



Através do Twitter, Koszary partilhou outros desenhos de Beale. Além de um galo dentro de calças, rabiscou "belos navios, faróis, cenas da rua, árvores" e um cão, que acredita-se ser o animal de família."Havia algo que não estávamos à espera de ver. Richard vestiu um par de calças numa um galo do século XVIII", acrescentou.A imaginação de Richard Baele até chamou a atenção de JK Rowling, autora de Harry Potter, classificando estes desenhos como "verdadeiramente maravilhosos". E prometeu estar a fazer "as aventuras de um galo que usa calças".

A falta de atenção de um aluno de 13 anos à sua aula de Matemática há mais de 200 anos tornou-se um fenómeno na Internet. Os rabiscos de Richard Beale no seu caderno, em 1784, estão em exposição no Museu da Vida Rural Inglesa (MERL) e em vários posts de redes sociais."Como qualquer adolescente, a matemática não preencheu o vazio no coração de Richard. Por isso, Richard rabiscava", disse Adam Koszary, programador do museu, em declarações ao jornal The Guardian.