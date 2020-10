Detido por esconder lâminas de barbear dentro de massa de pizzas

Um homem foi detido depois de alegadamente ter colocado lâminas de barbear na massa de pizzas que foram posteriormente vendidas a clientes, informa o departamento da polícia de Saco, no estado do Maine, nos Estados Unidos da América.

A polícia local foi notificada no passado dia 6 de outubro, quando um supermercado da região suspeitou do incidente. Um cliente terá comprado uma Portland Pizza Pie Dough e encontrou várias lâminas de barbear dentro do produto, de acordo com o comunicado da polícia de Saco.

O supermercado deu imediatamente início a uma investigação interna e analisou todas as imagens do sistema de vigilância do espaço, onde terá encontrado o suspeito, Nicholas R. Mitchell, a adulterar várias caixas deste produto.

O suspeito acabou por ser detido pouco depois mas o caso encontra-se a ser investigado, uma vez que a polícia ainda não foi capaz de determinar as motivações que levaram a este caso.

Até ao momento ainda não foi registada qualquer lesão ligada a este acontecimento, mas as autoridades locais e a cadeia de supermercados em causa já emitiram um comunicado a pedir que as pessoas não consumam este produto caso ele tenha sido comprado entre os dias 1 de agosto e 11 de outubro deste ano.