Detido traficante que guardava milhares de fotos de droga

Brazen foi apelidado por um juiz de "orgulhoso traficante profissional".

17:14

Brazen Mark Wainfur, de 29 anos, foi detido por tráfico de droga. A detenção ocorreu em casa durante uma visita das autoridades que apanharam o homem com cerca de 15 mil euros nos bolsos.



Na habitação, guardava diversos telemóveis com imagens que o incriminavam.



Quando vários especialistas investigaram o que escondia nos telemóveis, encontraram cerca de 26 mil fotografias relacionadas com droga e ainda 400 vídeos e 700 mensagens.



Natural do País de Gales, o homem guardava diversas imagens em que aparecia no meio de plantações de droga que orgulhosamente cuidava.



Vídeos e fotos com relógios caros ou centenas de notas preenchiam os aparelhos deste homem que foi apelidado por um juiz de "orgulhoso traficante profissional".