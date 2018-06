Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dezenas de pessoas com corpos em chamas batem recorde

Momento bizarro ocorreu na Cidade do Cabo, na África do Sul.

A Cidade do Cabo, África do Sul, foi palco de um recorde bizarro: 31 pessoas em chamas em simultâneo.



A façanha superou largamente o recorde anterior, de 21 pessoas em chamas, e foi realizada por peritos, e peritas, em números de risco.



Para lá do recorde, o objetivo da proeza foi promover a profissão de duplo, indispensável para o cinema de ação.