Discussão entre hospedeiros de bordo causa atraso de duas horas em voo nos EUA

Um voo da companhia aérea norte-americana SkyWest sofreu um atraso de duas horas depois de dois assistentes de bordo terem começado uma discussão, depois de uma passageira ter pedido para trocar de lugar. Ambos os profissionais acabaram por abandonar o avião.Um vídeo partilhado no TikTok, por uma das passageiras do voo, de Los Angeles para Houston, nos EUA, esta terça-feira, mostra os momentos seguintes à discussão entre os dois assistentes de bordo.Tudo começou depois de uma das passageiras da primeira classe pedir para trocar de lugar com outro passageiro, para que se pudesse sentar ao lado do marido. O primeiro hospedeiro de bordo aceitou o pedido, mas a segunda hospedeira disse não ser possível, por ser contra a política da SkyWest. A companhia aérea só permite a troca de lugares até 72 horas antes da descolagem. Em entrevista ao Daily Mail, a passageira que partilhou o vídeo disse que o hospedeiro gritou com a colega, que começar a chorar e foi levada para a cabine dos pilotos.No vídeo é possível ver o hospedeiro a sair do avião, chegando um novo membro da tripulação para substituí-lo. No entanto, uma hora depois, a hospedeira decidiu também abandonar a tripulação. Os passageiros foram obrigados a esperar pelo menos duas horas até que houvesse uma tripulação completa capaz de operar o avião.