"Disseram-me para ficar no jardim e ver através da janela": Mulher com 800 tatuagens impedida de assistir à peça de Natal do filho

Um mulher, com mais de 800 tatuagens, negou-se a assistir à peça de Natal de um dos filhos depois de ter sido forçada a fazê-lo a partir do exterior da escola, através de uma janela, no País de Gales."Os professores disseram-me para ficar no jardim e ver através da janela, é por isso que não vou à peça da escola", confessou a mulher em entrevista ao jornal britânico Daily Mail.Melissa Sloan, de 45 anos, e mãe de sete filhos, disse receber regularmente críticas pelo aspeto alternativo que tem e que os planos que tinha feito para o jantar da véspera de Natal também tinham sido arruinados, depois do restaurante onde planeava ir a ter proibido de entrar, devido às tatuagens que tem.Melissa contou ao Daily Mail que fez a primeira tatuagem quando tinha 20 anos e que desde então já cobriu a maior parte da cara e do corpo, com diferentes desenhos e símbolos. A mulher afirmou fazer tatuagens pelo menos três vezes por semana. É a própria que faz os registos na pele, com uma pistola de tinta que comprou online.As tatuagens tornaram a vida social de Melissa mais difícil, especialmente durante a época festiva, de acordo com a própria.