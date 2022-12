Dois irmãos trancam-se na casa de banho enquanto ladrão é apanhado a comer chocolates

Dois irmãos aterrorizados trancaram-se na casa de banho quando um ladrão entrou em casa e começou a comer chocolates em Bishop Auckland, na Inglaterra.

Segundo o The Chronicle, um jornal inglês de Newcastle, Darren Stabler, o invasor de 47 anos, estava drogado com diazepam durante o incidente, que ocorreu por volta das 15h00 do dia um de dezembro.

Os irmãos, um de 15 anos e outro de sete, estavam em casa quando se aperceberam da entrada de alguém. Trancaram-se na casa de banho e ligaram ao pai, que por sua vez contactou as autoridades.

Quando a polícia chegou, Darren Stabler estava intoxicado no chão e disse aos agentes que mal tinha memória do assalto devido à "elevada quantidade de drogas" que tinha tomado.

Esta quinta-feira foi presente a tribunal e declarou-se culpado.

Esta não é a primeira vez que Stabler tem problemas com a lei, já que tem cadastro por roubo em cinco ocasiões diferentes. Já tinha recebido uma sentença 40 meses de prisão em 2011.