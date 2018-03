Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dominatrix vive com "escravos" que cozinham e limpam a casa

Dahlia excita-os sexualmente, espanca-os e chicoteia-os em troca.

19:30

Dahlia é uma dominatrix que partilha a casa onde vive com os seus dois "escravos". Eles cozinham, limpam, fazem as compras e servem a mulher e, em troca, esta domina-os sexualmente, espanca-os e chicoteia-os.



A jovem satisfaz os fetiches dos homens que vivem com ela e isso traz benefícios até para o seu namorado. Quando John Fathom visita Dahlia, os "escravos" também fazem todos os favores que o homem lhes pedir, conta o jornal britânico Metro.



"Eu não tenho relações sexuais com eles. É uma fantasia. Eu recebo muitas mensagens e emails de pessoas a quererem ser meus escravos sexuais e estarem amarrados no meu quarto 24 horas por dia... mas esse não é o género de domínio que eu pratico", revela à publicação.



Um dos servos, "Fluffy", chega mesmo a afirmar que tem mais prazer com estas práticas do que com sexo tradicional. "Faço qualquer coisa que ela me peça", revela.



Dahlia entrou neste mundo após o seu divorcio. Começou a frequentar festas onde se praticava sadomasoquismo e, desde aí, entrou na comunidade.



Já John entende as práticas da namorada e diz que o que o atraiu em Dahlia foi exatamente a sua forte personalidade.