Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dona diz que vê o fantasma do cão nas cortinas

Sombras nos cortinados levam Michelle a garantir que se trata do seu Danois.

13:06

Michelle Creighton garante que vê o fantasma do seu cão que morreu em abril deste ano, noticia o The Mirror. A canadiana afirma que as sombras que apareceram nos cortinados semanas depois de Oakley ter morrido só podem ser o 'fantasma' do seu querido animal.



A revela mulher sente um conforto em 'saber' que o animal com quem partilhou seis anos da sua vida não o abandonou.



"Quando vi a sombra pela primeira vez achei que os meus olhos me estavam a enganar. Mas depois reparei o quanto se parecia com o Oakley!", refere à publicação.



O cão foi enterrado no jardim de casa, bem perto da janela onde agora "visita" Michelle.