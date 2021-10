Dormir, ver TV ou jogar: Empresa paga 18 mil euros por ano a quem quiser testar colchões

É daquelas pessoas cuja ideia de um dia perfeito é passa-lo deitado, a dormir, ver televisão, a jogar ou a utilizar redes sociais e apps? Há um emprego de sonho à sua espera no Reino Unido. Uma empresa de colchões inglesa está à procura de um funcionário para ser o responsável por testar as camas produzidas e oferece um salário base de mais de 1500 euros por mês. No total, ao final de um ano de trabalho (o primeiro contrato) ganhará mais de 18 mil euros.

Segundo a Crafted Beds, o trabalho é completamente remoto, sendo que é a empresa que lhe envia diretamente o colchão para casa. Depois é só passar um mínimo de 37 horas e meia, por semana, a experimentar o colchão. Terá de ir aos escritórios apenas uma vez por semana, para entregar os relatórios de satisfação.

As candidaturas já estão abertas e só há duas condições: Ter capacidades de escrita para escrever avaliações dos colchões testados e estar a viver no Reino Unido.