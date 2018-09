Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dupla de arquitetos cria 'casa-baloiço'

Só para resistentes a enjoos.

01:31

Uma dupla de arquitetos americanos criou uma original 'casa-baloiço' sustentada por um único pilar a cerca de quatro metros do solo e que, conforme o nome indica, oscila ao sabor do vento... e dos movimentos dos habitantes no seu interior.



Um conceito interessante mas - parece-nos - de reduzido interesse prático.



