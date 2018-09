É um pássaro, é um avião? Não, é uma carrinha voadora

Condutor britânico mostra o que acontece quando não se trava à entrada de uma rotunda.

As imagens captadas pela câmara instalada no capacete do motociclista Andy Daynes mostram uma carrinha cinzenta a fazer uma ultrapassagem de última hora, à entrada de uma rotunda em Norfolk, em Inglaterra.



O que se segue é inesperado: o veículo não abranda e, em vez de contornar a rotunda pela esquerda (à maneira britânica), avança em frente. E eis que a carrinha Citroën sobe a berma como se esta fosse uma rampa e é projetada pelos ares, voando até por cima dos sinais de trânsito.







O momento terá sido captado no início do mês, mas caiu na net esta quinta-feira e rapidamente colecionou milhares de visitas. Afinal, não é todos os dias que se vê uma tão desastrada abordagem a uma rotunda.



Andy Daynes conta ao Daily Mail que o condutor "teve de ser desencarcerado de dentro da carrinha", mas aparentava estar bem. Ganhou o susto de uma vida e, provavelmente, a 'oportunidade' de voltar a tirar a carta de condução.