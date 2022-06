Elefante mata idosa de 70 anos e aparece no funeral para pisar o cadáver

Um elefante matou uma idosa de 70 anos e apareceu no funeral para pisar o cadáver. O caso ocorreu na passada quinta-feira em Odisha, Índia. Maya Murmu estava a retirar água de um poço quando o animal a atacou. A mulher foi transportada para o hospital mas não resistiu aos ferimentos. Segundo o Independent, as autoridades afirmaram que o elefante se desviou de uma reserva florestal a cerca de 200 quilómetros do local do incidente.



O Independent revela que há relatos que a família estava a preparar o funeral de Murmu quando o animal apareceu. O elefante levantou o corpo da idosa e pisou-a novamente. As cerimónias fúnebres foram retomadas após algumas horas.



De acordo com o jornal britânico, outros conlflitos entre humanos e elefantes já tinham acontecido em Odisha. Na região existe também um aumento do número de elefantes mortos por causas não naturais. No ano passado foram registadas cerca de 42 mortes.