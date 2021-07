Um elefante macho que se separou da manada que vagueava pelo sudoeste da China, desde março do ano passado, foi capturado e entregue na Reserva Natural de Xishuangbanna, na fronteira com o Laos e com Myanmar. Não estava ferido e parecia saudável.A animal esteve por conta própria durante cerca de um mês e terá feito, sozinho, mais de 190 quilómetros. O resto da manada, com 14 elefantes, foi avistado a cerca de 500 quilómetros da reserva, no início deste mês.