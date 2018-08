Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Elefante rouba bananas e assusta condutor

Animal esfomeado foi filmado numa estrada à espera de uma vítima para roubar comida.

01:30

Um elefante esfomeado foi filmado numa estrada, no Sri Lanka, à espera de uma vítima para roubar comida.



Um camião que passava não escapou à longa tromba do animal.



O condutor, assustado, tentou dar-lhe tudo o que tinha à mão e... lá foram as bananas!