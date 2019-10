Uma sex shop de Auckland, Nova Zelândia, foi alvo de um assalto invulgar.Segundo conta um empregado da loja, um homem muito parecido com Elvis Presley, com penteado semelhante e até óculos de sol como os da estrela do rock & roll, apossou-se de uma vagina de silicone e escapou a grande velocidade.Para localizar o meliante, a loja divulgou imagens de vídeo do suspeito. Quem sabe, ainda se conclui que Elvis desceu à Terra em busca de... companhia!