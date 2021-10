Embebeda-se e acaba na cama com uma pega que levou para casa

A noite de festa de Macy Carrothers tornou-se viral após os amigos da jovem norte-americana terem gravado o episódio em que, durante uma saída regada a álcool, Macy faz uma amizade insólita: uma pega.

Nas imagens que fazem furor no TikTok, Macy está visivelmente alcoolizada quando vê a pega pousada no chão, numa zona de jardim, e resolve agarrar no animal e levá-lo para casa.

O namorado e uma amiga, que estavam com ela, tentam impedi-la, mas não conseguem demover a norte-americana, ao mesmo tempo que a pega parece gostar do colo de Macy.

Após Macy exigir que o pássaro viajasse com eles até casa de carro, no final do vídeo é possível ver que a jovem acabou a noite bastante feliz, com a nova amiga de penas pousada no topo da cama.