Não se sabe se foi premiada, mas bem que merecia. Rebecka Pickel, empregada do Walmart de Baraboo, no Wisconsin, fez frente a um veado que invadiu a superfície comercial no dia 23 de junho, dominando-o com desenvoltura.



Um vídeo mostra a inusitada luta corpo a corpo. Apesar do aparato, o animal foi devolvido à liberdade sem ferimentos.