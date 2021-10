Empregado de bar despede-se depois de o patrão o proibir de se embebedar nos dias de folga

Um empregado de um bar compartilhou mensagens de texto com o padrão, onde o homem lhe dizia que não era permitido ficar bêbedo, nem mesmo durante os dias de folga.De acordo com o jornal Mirror, as conversas entre o homem e o chefe ficaram virais no Reino Unido, uma vez que, as pessoas ficaram chocadas com o tratamento que o empregado do bar recebia.Numa das mensagens, o chefe pedia às 02h59 que o empregado trabalhasse naquele mesmo dia das 11h00 às 22h00. Inicialmente, o homem respondeu educadamente explicando que aquele era o seu dia de folga e não poderia trabalhar.Quando o chefe não compreendeu o homem, este despediu-se e deixou o emprego alegando que sendo 'barman' poderia ficar bêbedo, nem que fosse nas suas folgas.