Uma empresa internacional de transações comprou 10 mil toneladas de cobre a uma empresa turca para vender no mercado chinês. O acordo foi assinado e o negócio, no valor de 30 milhões de euros, foi pago assim que os contentores com a mercadoria foram embarcados em oito navios. O problema é que, quando a mercadoria chegou à China e os contentores foram abertos, continham pedras pintadas em vez de cobre. É o que se chama comprar gato por lebre...