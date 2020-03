Uma família australiana que queria encher a despensa por causa do coronavírus enganou-se na altura de fazer a encomenda online e em vez de pedir 48 rolos de papel pediu... 48 caixas de rolos, o que perfaz um total de 2304 rolos. Chris, o pai da família, fez as contas e constatou que a família demoraria 12 anos a acabar com o stock de papel higiénico em casa. Assim, a família optou por vender algumas das caixas ao preço de custo para uma angariação de fundos.