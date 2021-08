A polícia sul-coreana está a investigar a origem de uma pequena fortuna encontrada num frigorífico usado e comprado online.O comprador encontrou cerca de 110 mil euros em notas no fundo do eletrodoméstico quando o limpava e alertou as autoridades.De acordo com a lei, o dinheiro só pode reverter para o comprador se o proprietário legítimo não for encontrado. E reverte para o Estado se a proveniência do dinheiro for irregular.