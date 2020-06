Encontra bilhetes 30 anos depois

Kimberley Colbeck ficou espantada ao descobrir os bilhetes que tinha escrito e escondido nas paredes de casa com os irmãos, há mais de 30 anos.Os atuais donos da habitação, que fica em Leeds, Inglaterra, encontraram as notas escondidas quando estavam em remodelações.Kimberley viu a publicação no Facebook sobre a descoberta insólita e lembrou-se que tinha escrito as notas em criança.