Encontra dente com sangue no meio de frutos secos

Descoberta macabra em pacote de cajus.

00:15

Amêndoas, nozes e outros frutos secos são habitualmente duros, mas... nem tanto. Uma residente de Ravenna, no Ohio, foi presenteada com um brinde nada agradável numa embalagem de cajus. Nickolette Botsford conta que trincou uma coisa muito dura e acabou por vomitar quando cuspiu e viu na palma da mão... um dente com vestígios de sangue. E o pior é que o dente não lhe pertencia. A produtora dos cajus está a investigar mas garante ter sido caso único.