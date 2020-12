Encontra vermes em prato de sushi que custou 100 euros

Um homem inglês partilhou um vídeo nas redes sociais, revoltado com o facto de ter encontrado um verme numa peça de sushi. O episódio, segundo o próprio, aconteceu num restaurante de luxo e o prato de sushi que o cliente tinha pedido custou qualquer coisa como 100 euros.

"Pedi uma travessa de sushi que custava 100 euros, no melhor restaurante da cidade, num jantar com amigos. Encontrei este ‘amigo’ a dançar em cima do peixe", escreveu o utilizador que se identifica como Lonely Mustard, sem no entanto revelar o nome do restaurante onde ocorreu o terrível episódio.

As imagens depressa se tornaram virais na plataforma Reddit, com várias pessoas a comentarem que até têm pesadelos com histórias semelhantes. "Eu giro um restaurante e é das coisas que mais temo" ou "Adoro sushi, mas isto é o meu pior pesadelo", são alguns comentários que se leem na publicação.

Há também quem defenda o restaurante: "É sempre difícil detetar isto, e não há nada a fazer sobre os parasitas que estão nos peixes…Eu trabalho numa fábrica de tratamento de peixe e posso dizer que nem o processo de congelação mata estes bichos".