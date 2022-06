A equipa que gere um resort de luxo, na Califórnia (EUA), chamou a polícia marítima, depois de encontrar um leão-marinho fêmea no campo de golpe do espaço.O animal andou mais de quatro quilómetros por terra desde o oceano. Esta fêmea, que está grávida, foi resgatada pela associação SeaWorld e devolvida ao mar."Estava confortável, aconchegada no campo de golfe", descreveu Jeni Smith, supervisora da equipa de resgate animal que foi acionada.