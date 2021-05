Enfermeira faz descoberta brutal no jornal: marido afinal tinha outra família

Uma enfermeira contou a forma brutal como fez uma das descobertas mais chocantes da sua vida: quando descobriu que, afinal, o marido tinha outra família. Nas redes sociais Ami divulgou um vídeo a contar a história como, ao ler o jornal, descobriu a teia de mentiras e traições do então companheiro.

A profissional de saúde estava no hospital, dias antes de fazer 10 anos de casada quando abriu o jornal e se deparou com o anúncio que viria a mudar a sua vida. "O jornal publicava anúncios dos nascimentos de bebés, com detalhes como o nome dos pais, o sexo da criança, a data de nascimento e o hospital em que haviam nascido. Estava lá um com o nome do meu marido e o nome de outra mulher. Percebi logo que era o meu marido, porque tem um nome pouco comum", relata.

Ainda assim, deu-lhe o benefício da dúvida e resolveu investigar mais. Consultou os registos do hospital, com recurso aos nomes que apareciam no jornal, como pais da criança, e confirmou o que mais temia: o seu marido tinha mesmo outra família e havia acabado de ser pai. Pior ainda, nos registos conseguiu ver que o marido e a outra mulher já tinham tido outro bebé cerca de um ano e meio antes.

"E foi assim que descobri que andava a ser traída", relatou no TikTok Ami, segundo o Daily Star, num vídeo que rapidamente se tornou viral.

Entretanto, Ami recebeu uma onda de apoio e apressou-se a explicar que, prontamente, terminou a relação e saiu de casa com os seus três filhos. "Já passou, voltei a encontrar o amor e há vários anos que sou feliz com o meu novo marido", garantiu.