Engano de morada acaba com orgia com mais de 70 pessoas na noite da Passagem de Ano em Barcelona

Um engano numa morada acabou com uma orgia que envolvia mais de 70 pessoas na noite da Passagem de Ano em Barcelona. Dois dos participantes engaram-se na morada e tentaram entrar numa casa particular, levando o proprietário a chamar a polícia. Os dois homens acabaram por admitir que estavam à procura de uma casa onde decorria a orgia. A polícia foi ao local e acabou logo com a festa por se tratar de um ajuntamento ilegal.