Engole escova de dentes e fica às portas da morte

Um homem de 39 anos esteve às portas da morte depois de ter engolido uma escova de dentes com cerca de 19 centímetros. Os médicos conseguiram remover a escova do estômago do paciente mas admitiram que se ali ficasse mais tempo poderia ter sido fatal.Depois de ter chegado ao hospital, o homem foi submetido a um raio-x que rapidamente mostrou que a escova já não estava na garganta. Os médicos perceberam que estava no estômago e submeteram-no de imediato a uma cirurgia para remover a escova.Apesar de tudo, o homem dizia não sentir qualquer dor depois de ingerir a escova de dentes, apenas algum desconforto.