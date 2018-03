Engole piercing falso e médicos retiram-lhe intestino pelo umbigo

Menino queria que amigos acreditassem que tinha feito um furo na língua.

Um menino britânico de 13 anos teve de ser operado de urgência, em Londres, depois de engolir duas esferas magnéticas que tinha colocado na língua para fingir ter feito um piercing.



Os médicos tiveram de retirar o intestino de Harry Clarke, pelo umbigo, para conseguir extrair o brinquedo.



Tudo aconteceu na escola quando o menino exibia o brinco falso aos amigos. Durante a brincadeira, o jovem acabou por engolir o objeto e teve de ser operado de urgência.

A cirurgia durou quatro horas e foi necessário realizar várias incisões no intestino para conseguir tirar as duas esferas com pouco mais de um centímetro de diâmetro.

A mãe de Harry afirmou ao Daily Mail que comprou o brinquedo no Ebay e que acreditava ser educativo, mas que após o incidente proibiu o filho de se aproximar novamente do objeto.

A criança foi dispensada das aulas até recuperar da operação e prometeu aos pais não repetir a brincadeira.